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Строительство Память о тракторном заводе во Владимире сохранят в ходе редевелопмента территории

Память о тракторном заводе во Владимире сохранят в ходе редевелопмента территории

Девелопер Glorax построит на месте Владимирского тракторного завода жилой комплекс площадью более 550 тыс. кв. м. Сохранить память о предприятии поможет арт-объект в виде настоящего трактора.

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1 комментарий

Сохранить память о Владимирском тракторном заводе помогут также детали, включенные в дизайн среды, рассказали в компании. Так, дорожки будут выложены с использованием узоров, имитирующих следы от тракторных колес или даже с применением кирпича, из которого были построены корпуса предприятия. Индустриальным паттерном также может послужить бетонная газонная решетка, интегрированная в ландшафтный дизайн придомовой территории. На детских площадках появятся игровые комплексы, стилизованные под тракторы и механизмы. Также на территории проекта будет установлен настоящий трактор, собранный на ВТЗ, — здесь он станет арт-объектом, центральным элементом для встреч. Кроме того, в комьюнити-центре ЖК можно будет увидеть сохранившиеся экспонаты музея Владимирского тракторного завода.

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Комментарии
1
Snow*
4 минуты
символ современной России и отношения к "наследию предков" - развалить производство, застроить все жильем и приклеить по центру макет трактора.
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