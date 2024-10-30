Память о тракторном заводе во Владимире сохранят в ходе редевелопмента территории

Сохранить память о Владимирском тракторном заводе помогут также детали, включенные в дизайн среды, рассказали в компании. Так, дорожки будут выложены с использованием узоров, имитирующих следы от тракторных колес или даже с применением кирпича, из которого были построены корпуса предприятия. Индустриальным паттерном также может послужить бетонная газонная решетка, интегрированная в ландшафтный дизайн придомовой территории. На детских площадках появятся игровые комплексы, стилизованные под тракторы и механизмы. Также на территории проекта будет установлен настоящий трактор, собранный на ВТЗ, — здесь он станет арт-объектом, центральным элементом для встреч. Кроме того, в комьюнити-центре ЖК можно будет увидеть сохранившиеся экспонаты музея Владимирского тракторного завода.