В Юнтолово создали рельеф Центрального парка, который откроется в 2025 году

Первый этап создания нового общественного пространства включает благоустройство Центрального парка и стадиона. Кроме геопластики здесь уже появились очертания велодорожек и пешеходной зоны, где продолжается укладка тротуарной плитки. До завершения агротехнического периода в парке планируется высадить часть древесных и кустарниковых растений: иву, лиственницу, клен, липу, черемуху, горную сосну, лапчатку, спирею, сирень и шиповник.
На площадке, где строится стадион, в октябре продолжается устройство покрытия и завершаются работы по установке дренажа. Планируется, что стадион будет круглый год открыт для посещения, занятий спортом и станет площадкой для проведения городских соревнований.
Всего же зеленые общественные зоны будут занимать более 70 га, из которых 20 займет строящийся парк. На его территории будут спортивные и детские площадки, место для проведения досуговых мероприятий, стадион, а вдоль пешеходных и велодорожек установят арт-объекты и скульптуры. Жители экорайона смогут попасть в Центральный парк по гринфингерам — это система зеленых аллей, которые будут объединять все жилые кварталы «Юнтолово». Так, первый гринфингер появился еще в 2022 году рядом с первой школой района, рядом с которой находится масштабная игровая площадка формата плейхаб. Второе общественное пространство имеет спортивную направленность — оно открылось весной 2024 года, здесь есть скейт-площадка, воркаут, шатер для занятия йогой, а также пространство для проведения мероприятий. К нему ведет второй гринфингер. Третий гринфингер будет примыкать к строящемуся парк-кварталу экорайона: здесь благоустроят места для отдыха, установят качели и проложат сеть пешеходных и велодорожек.
Созданием Центрального парка, расположенного в центральной части экорайона «Юнтолово» занимается девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаской. Уже в 2025 году новое общественное пространство откроется для жителей и гостей района. Реализация парка будет проходить в 4 этапа, полностью завершить его строительство планируется к 2030 году.