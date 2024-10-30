В Юнтолово создали рельеф Центрального парка, который откроется в 2025 году

Всего же зеленые общественные зоны будут занимать более 70 га, из которых 20 займет строящийся парк. На его территории будут спортивные и детские площадки, место для проведения досуговых мероприятий, стадион, а вдоль пешеходных и велодорожек установят арт-объекты и скульптуры. Жители экорайона смогут попасть в Центральный парк по гринфингерам — это система зеленых аллей, которые будут объединять все жилые кварталы «Юнтолово». Так, первый гринфингер появился еще в 2022 году рядом с первой школой района, рядом с которой находится масштабная игровая площадка формата плейхаб. Второе общественное пространство имеет спортивную направленность — оно открылось весной 2024 года, здесь есть скейт-площадка, воркаут, шатер для занятия йогой, а также пространство для проведения мероприятий. К нему ведет второй гринфингер. Третий гринфингер будет примыкать к строящемуся парк-кварталу экорайона: здесь благоустроят места для отдыха, установят качели и проложат сеть пешеходных и велодорожек.