«Такой театр» покажет «Лисьи огни» о подростковой агрессии

«Такой театр» совместно со студией «Горошины» 31 октября и 1 ноября сыграет на площадке «Скороход» премьеру подросткового спектакля «Лисьи огни». Это мистическая драма о природе человеческой жестокости.

Источник: vk.com/takoyteatr







Новая постановка «Такого театра» по пьесе современного драматурга Влады Ольховской, созданной в рамках творческой лаборатории «Своя территория», погружает зрителей в историю о подростковой агрессии и ее последствиях. В центре сюжета — группа школьников, отправленных на принудительный реабилитационный семинар за пределами города из-за жестокого буллинга одноклассников. Однако судьба готовит им неожиданный поворот: автобус ломается на безлюдной лесной дороге и герои оказываются в ситуации, где мистическое переплетается с реальным. Мистический антураж служит катализатором для раскрытия характеров и внутренних конфликтов героев.

Режиссер Тимур Салихов о теме спектакля: «В этой пьесе о буллинге меня привлекло то, что её герои не жертвы, а агрессоры. Это редкость, посмотреть на травлю со стороны зла».

Многослойное повествование спектакля выходит далеко за рамки подростковой драмы. Спектакль поднимает глубокие философские вопросы об истоках насилия в современном обществе. Можно ли остановить агрессию силой? Является жестокость защитной реакцией или социальной болезнью? Где найти внутренние ресурсы, чтобы сохранить человечность в экстремальных ситуациях?

Это первый проект «Такого театра» на подростковую аудиторию. Наряду с профессиональными актерами на сцене сыграют подростки из Театра-студии «Горошины».