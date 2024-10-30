В Белгородской области арестовали бизнесменов по делу о хищении 215 млн рублей при строительстве полигона по госконтракту

В Белгородской области арестовали двух представителей подмосковного АО «Хатман Групп», которых подозревают в хищении 215 млн рублей при строительстве полигона по гособоронзаказу. В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» в среду, 30 октября.

Согласно материалам дела, компания должна была построить стрелковый полигон за 451 млн рублей. Однако, получив аванс в размере 215 млн рублей, организация решила свои обязательства перед заказчиком не выполнять, похитив деньги, полагает следствие.

По данным «Ъ», заказчиком выступил белгородский юридический институт МВД. Госконтракт был заключен в конце прошлого года, однако вскоре его расторгли.

Также в ходе расследования по делу представителей АО «Хатман Групп» правоохранители выявили и другие похожие эпизоды.

«В ходе следствия установлены иные эпизоды аналогичной противоправной деятельности задержанных фигурантов, связанной с хищением бюджетных денежных средств при исполнении государственных контрактов и гособоронзаказа в иных субъектах России на общую сумму более 1,5 млрд руб.», — рассказали «Ъ» в пресс-службе УФСБ.

По данным СПАРК, АО «Хатман Групп» зарегистрирована в Химках 11 лет назад. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 2,1 миллиона рублей при выручке 52 миллиона рублей. За все время существования организация участвовала в 159 торговых процедурах и 63 контрактах. Пять раз АО «Хатман Групп» включали в реестр недобросовестных поставщиков.