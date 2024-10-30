«У нас ребенок в лифте. Что делать?» В Шушарах дома обесточены из-за повреждения подземного кабеля

Жители Шушар с утра 30 октября жалуются на отключение электричества, воды и интернета. Обесточены оказались несколько домов на Вилеровском переулке и Старорусском проспекте, рассказывают местные жители «Фонтанке».

В чатах домов жильцы сообщают, что люди оказались запертыми в лифтах. «У нас ребенок в лифте на 18 этаже. Что делать? Куда звонить? Диспетчеру не дозвониться?» – пишут жители дома № 6 на Вилеровском переулке.

«В 5 парадной в грузовом лифте женщина-пенсионерка после операции. Телефоны с табличек никто не берет! Там темно!», – делятся местные.

В пресс-службе Пушкинского района Петербурга и комитете по энергетике «Фонтанке» рассказали, что причина отключения – повреждение подземного кабеля.

«При проведении строительных работ по прокладке трамвайных линий (скоростной трамвай „Славянка“), произошло повреждение кабеля подземного залегания (принадлежит АО „ЛОЭСК“). По состоянию на 15:00 электроснабжение восстановлено», — сообщил район.