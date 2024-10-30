Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 747мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Студенты-вожатые и трудные дети
Промышленный Петербург
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «У нас ребенок в лифте. Что делать?» В Шушарах дома обесточены из-за повреждения подземного кабеля

«У нас ребенок в лифте. Что делать?» В Шушарах дома обесточены из-за повреждения подземного кабеля

606
1 комментарий

Жители Шушар с утра 30 октября жалуются на отключение электричества, воды и интернета. Обесточены оказались несколько домов на Вилеровском переулке и Старорусском проспекте, рассказывают местные жители «Фонтанке». 

В чатах домов жильцы сообщают, что люди оказались запертыми в лифтах. «У нас ребенок в лифте на 18 этаже. Что делать? Куда звонить? Диспетчеру не дозвониться?» – пишут жители дома № 6 на Вилеровском переулке. 

«В 5 парадной в грузовом лифте женщина-пенсионерка после операции. Телефоны с табличек никто не берет! Там темно!», – делятся местные. 

В пресс-службе Пушкинского района Петербурга и комитете по энергетике «Фонтанке» рассказали, что причина отключения – повреждение подземного кабеля. 

«При проведении строительных работ по прокладке трамвайных линий (скоростной трамвай „Славянка“), произошло повреждение кабеля подземного залегания (принадлежит АО „ЛОЭСК“). По состоянию на 15:00 электроснабжение восстановлено», — сообщил район.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Они что, просто вот так копают без проверки есть там что-то или нет? Неужели так можно?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31