Незаконные мигранты продолжают приезжать в Россию. С начала года их количество выросло на 40 процентов

Количество незаконных мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию, с начала года выросло на 40%. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства 30 октября.

По состоянию на 1 октября 2024 года в РФ находится более 6,5 млн иностранцев. У 740 тысяч из них нет законных оснований для нахождения в стране, заявил Колокольцев. Происходит это в том числе из-за того, что некоторые приезжают по туристической визе, а потом остаются в России.

Также Колокольцев рассказал о введении специального режима высылки и реестра контролируемых лиц. С февраля 2025 года правоохранительные органы получат полномочия, по которым смогут в определенных случаях самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев.