Мигрантов с наркозависимостью могут выдворять из страны. Предложение подготовили в СПЧ

Медицинские учреждения должны уведомлять МВД о выявлении наркозависимости у приезжающих в Россию мигрантов, профильные органы должны выдворять таких иностранцев из страны. Такое предложение содержится в общественно-экспертном докладе, представленном Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Мера, как следует из документа, должна быть основанием и для отказа во въезде в страну. Также специалисты СПЧ предлагают установить нормы вакцинации для иностранцев и их семей, приезжающих на заработки в РФ. Делать это предлагается не на средства из бюджета.

Мигрантов также обяжут предоставлять справки из наркодиспансеров страны приезда и общего состояния здоровья, а также подтверждать подлинность документов, говорится в докладе.