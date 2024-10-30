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Политика Мигрантов с наркозависимостью могут выдворять из страны. Предложение подготовили в СПЧ

Мигрантов с наркозависимостью могут выдворять из страны. Предложение подготовили в СПЧ

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4 комментария

Медицинские учреждения должны уведомлять МВД о выявлении наркозависимости у приезжающих в Россию мигрантов, профильные органы должны выдворять таких иностранцев из страны. Такое предложение содержится в общественно-экспертном докладе, представленном Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Мера, как следует из документа, должна быть основанием и для отказа во въезде в страну. Также специалисты СПЧ предлагают установить нормы вакцинации для иностранцев и их семей, приезжающих на заработки в РФ. Делать это предлагается не на средства из бюджета.

Мигрантов также обяжут предоставлять справки из наркодиспансеров страны приезда и общего состояния здоровья, а также подтверждать подлинность документов, говорится в докладе.

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Комментарии
4
VKuser15335355
11 минут
Они все насвай жуют.
Ryzhikova
18 минут
С наркозависимостью, может, изначально и пускать не стоило??
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