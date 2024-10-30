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Город У стадиона «Зенита» готовятся открывать самый большой каток. Он сильно вырастет

У стадиона «Зенита» готовятся открывать самый большой каток. Он сильно вырастет

2 287
5 комментариев

Пространство «Флагшток» снова готовится к открытию самого большого петербургского катка у «Газпром-Арены». Его расширение почти втрое анонсировали год назад.

О масштабе можно судить по закупочной программе АО «Зенит-Арена», которое занимается развитием западной части Крестовского острова. Общая стоимость контрактов, имеющих отношение к катку, перевалила за 2,5 млрд.

Самый крупный был заключен в августе: это устройство ледового основания с поставкой оборудования на два знакомых участка по Южной дороге — его стоимость 853 млн.


Еще до этого «Зенит-Арена» заключила договор на изготовление и монтаж металлоконструкций основания ледового поля и смотровой террасы, а также на благоустройство территории за 763 млн. А чуть ранее — на устройство сетей инженерно-технического обеспечения ледового поля на объекте: «Реализация проекта ледового катка и базовой инфраструктуры. Развитие рекреационных зон в Западной части Крестовского острова» — за 330 млн.

За 414 млн рублей по двум договорам поставят временные павильоны для эксплуатации катка. Наконец, в сентябре был заключен последний на данный момент крупный договор на строительно-монтажные работы за 320 млн. Все это не считая более мелких подрядов. Примерные очертания — с хоккейной площадкой — можно оценить по рендеру.

Напомним, в прошлом году площадь самого большого в Петербурге катка составляла почти 11,5 тысяч квадратных метров, а вместимость — 1 100 человек. Тогда он увеличился в 4 раза по сравнению к предыдущему сезону, однако тогда же стало известно, что его еще больше расширят — до 28 тысяч квадратов.


О завершении летнего сезона и подготовке к зимнему пространство «Флагшток» сообщило 27 августа.

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Комментарии
5
houspi
37 минут
Стадиона "Зенита" большая, однако, и каток будет большая, однако.
VKuser6922942
37 минут
Эти вложения хоть на 10% отбиваются? Суммы-то немалые! А катков в тч с видом на залив в городе стало немало в последние годы (и людям есть выбрать куда пойти на каток)?
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