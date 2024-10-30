На Русановской надругались над беременной петербурженкой. Подозреваемый задержан

Предпринимателя задержали по делу о насилии над петербурженкой в Невском районе города. По словам женщины, седьмой месяц беременности не сподвиг бывшего относиться к ней бережнее.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 октября, 38-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой защитить её от бывшего два дня назад. Она рассказала, что мужчина бил и душил её, а потом принудил к близости в квартире на Русановской улице.

После случившегося петербурженка оказалась в больнице. По информации «Фонтанки», она находится на 25 неделе беременности. Медики оценили состояние пострадавшей как среднетяжёлое, от госпитализации она отказалась.

Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование. В этот же день полицейские пришли за 37-летним предпринимателем, компания которого занимается доставкой еды. Утро 30 октября началось для него в изоляторе.