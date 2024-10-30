Женщину увезли в крайне тяжёлом состоянии после пожара на Афонской. Она спасалась через окно

Квартирный пожар тушили в шестнадцатиэтажке Приморского района Петербурга. В больнице женщина, которая спасалась через окно шестого этажа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Афонской улице, 14, поступил на пульт дежурного незадолго до половины одиннадцатого утра. Помощь требовалась в трёхкомнатной квартире.

К тушению привлекли 17 пожарных. По данным ведомства, из опасной зоны эвакуировали десять жителей. Одной потребовалась помощь врачей.

«Дорожный инспектор» пишет, что 40-летнюю пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Пожар потушили в 10:45. В комнате площадью 14 квадратных метров обгорели два «квадрата» обстановки.