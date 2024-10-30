Петербуржец получил привет от областных охотников. Под удар попала машина

Автомобилист из Петербурга едва не стал жертвой, предположительно, случайного выстрела в Ломоносовском районе Ленобласти. Под удар попало окно со стороны пассажирского кресла. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 30 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне в районе поселка Виллози. После 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что во время движения в легковой «Хендай» 57-летнего мужчины прилетела пуля из охотничьего ружья.

Выстрел полностью разбил стекло передней пассажирской двери. Предполагается, что пуля срикошетила со стороны находившихся поблизости охотничьих угодий. Доказательство стрельбы изъяли прибывшие правоохранители.

По данным «Фонтанки», водитель автомобиля проживает в Красном Селе (Красносельский район). Угроз за последнее время мужчина не получал, конфликтов не припомнит.

«Пуля влетела в правое переднее боковое стекло, далее в левую стойку автомобиля и отрикошетила в лобовое, сотрудники полиции нашли пулю в салоне автомобиля», — рассказывает потерпевший в канале «Транспортный коллапс. Красное Село».