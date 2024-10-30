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Происшествия Петербуржец получил привет от областных охотников. Под удар попала машина

Петербуржец получил привет от областных охотников. Под удар попала машина

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4 комментария

Автомобилист из Петербурга едва не стал жертвой, предположительно, случайного выстрела в Ломоносовском районе Ленобласти. Под удар попало окно со стороны пассажирского кресла. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 30 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне в районе поселка Виллози. После 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что во время движения в легковой «Хендай» 57-летнего мужчины прилетела пуля из охотничьего ружья.

Выстрел полностью разбил стекло передней пассажирской двери. Предполагается, что пуля срикошетила со стороны находившихся поблизости охотничьих угодий. Доказательство стрельбы изъяли прибывшие правоохранители.

По данным «Фонтанки», водитель автомобиля проживает в Красном Селе (Красносельский район). Угроз за последнее время мужчина не получал, конфликтов не припомнит.

«Пуля влетела в правое переднее боковое стекло, далее в левую стойку автомобиля и отрикошетила в лобовое, сотрудники полиции нашли пулю в салоне автомобиля», — рассказывает потерпевший в канале «Транспортный коллапс. Красное Село».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка ищут.

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Комментарии
4
Evgeniy Opel_Reshetov
39 минут
Какая там охота может быть в Виллози? Там на 30 вёрст в округе одни двуногие. Ну разве что собаки ещё да вороны местные.
Буджум
40 минут
Это такая же редкость, как упавший на голову кирпич. Но случиться может.
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