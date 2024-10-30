От стадиона до Васильевского. Северное побережье Финского залива будут подсвечивать из «Лахта Центра»

АО «Зенит-Арена» ищет подрядчика на проект прокладки сетей связи для единой архитектурно-художественной подсветки побережья Финского залива в Приморском районе. В систему хотят объединить множество объектов — от «Лахта Центра» до «Газпром Арены» и Яхтенного моста.











Маркетинговые исследования компания начала 17 октября, внимание на них 30 числа обратил «Деловой Петербург». Стоимость контракта сравнительно невелика — 14 млн рублей, но в документации есть интересные подробности. В частности, общая диспетчеризация подсветки должна распространяться на МФК «Лахта Центр», гостиницу «Лахта Тауэрс», недавно установленный Триумфальный столп с Петром I, будущие КИЦ «Полтава» и «Экогалерея», базу водных видов спорта с флагштоками, Яхтенный мост, каток и бассейн у стадиона, сам стадион «Газпром Арена», участок ЗСД от Вантового моста до Васильевского острова и т. д.