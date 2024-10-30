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Город От стадиона до Васильевского. Северное побережье Финского залива будут подсвечивать из «Лахта Центра»

От стадиона до Васильевского. Северное побережье Финского залива будут подсвечивать из «Лахта Центра»

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4 комментария

АО «Зенит-Арена» ищет подрядчика на проект прокладки сетей связи для единой архитектурно-художественной подсветки побережья Финского залива в Приморском районе. В систему хотят объединить множество объектов — от «Лахта Центра» до «Газпром Арены» и Яхтенного моста.

Маркетинговые исследования компания начала 17 октября, внимание на них 30 числа обратил «Деловой Петербург». Стоимость контракта сравнительно невелика — 14 млн рублей, но в документации есть интересные подробности. В частности, общая диспетчеризация подсветки должна распространяться на МФК «Лахта Центр», гостиницу «Лахта Тауэрс», недавно установленный Триумфальный столп с Петром I, будущие КИЦ «Полтава» и «Экогалерея», базу водных видов спорта с флагштоками, Яхтенный мост, каток и бассейн у стадиона, сам стадион «Газпром Арена», участок ЗСД от Вантового моста до Васильевского острова и т. д.

В документации также указано: «Предусмотреть возможность управления подсветкой со смотровой площадки на 86 этаже здания „Башня“ МФК „Лахта Центр“».

Напомним, компания «Зенит-Арена» занимается развитием рекреационных зон в западной части Крестовского острова, включая бассейн и каток, а также реконструкцией береговой линии парка 300-летия Петербурга с базой водных видов спорта с тремя островным флагштоками.

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Комментарии
4
Ser_N0771
24 минуты
око Саурона?
Danik
34 минуты
Разве такую красоту за деньги купишь! Анекдот. Скорее бы эта эра прошла! Пора трезветь инопланетянам!
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