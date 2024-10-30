Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 747мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Студенты-вожатые и трудные дети
Промышленный Петербург
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами состыковался со станцией «Тяньгун»

Космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами состыковался со станцией «Тяньгун»

1 498
15 комментариев

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» вышел на орбиту и успешно состыковался с национальной орбитальной станцией «Тяньгун». На борту находятся тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции. Об этом 30 октября сообщил телеканал CGTN.

Команда сменит на станции действующий экипаж, который 3 ноября покинет «Тяньгун» на корабле «Шэньчжоу-18». Тайконавты пробудут на станции около шести месяцев.

Миссия является восьмой по счету к станции. Первые тайконавты — Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин — прибыли на «Тяньгун» в июне 2021 года и покинули ее в сентябре того же года.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Sonata
1 час
Тайконавтами? С нетерпением ожидаем выхода в космос Албании.
VKuser174198221
1 час
Своя национальная космическая программа уверенно выполняется Китаем...Можно поздравить....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30