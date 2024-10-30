Космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами состыковался со станцией «Тяньгун»

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» вышел на орбиту и успешно состыковался с национальной орбитальной станцией «Тяньгун». На борту находятся тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции. Об этом 30 октября сообщил телеканал CGTN.

Команда сменит на станции действующий экипаж, который 3 ноября покинет «Тяньгун» на корабле «Шэньчжоу-18». Тайконавты пробудут на станции около шести месяцев.

Миссия является восьмой по счету к станции. Первые тайконавты — Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин — прибыли на «Тяньгун» в июне 2021 года и покинули ее в сентябре того же года.