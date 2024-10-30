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Бизнес Сервис VK планирует защититься от DDoS-атак с помощью анализа поведения пользователей

Сервис VK планирует защититься от DDoS-атак с помощью анализа поведения пользователей

827
3 комментария

Сервис VK запускает собственную систему защиту от DDoS-атак. Она будет построена на анализе активности пользователей. Защищать платформу от нежелательных ботов будет искусственный интеллект. Об этом 30 октября сообщает «Коммерсантъ».

Планируется, что модели ИИ займутся выявлением реальных подъемов пользовательской активности и трафиком, который создают вредоносные боты.

Систему защиты хотят запустить до конца текущего года в проектах Mail, «VK Видео», «Дзен», ОК и других.

«Ранее они защищались комплексом решений, включая продукты вендоров информационной безопасности (ИБ)», — уточнил «Ъ».

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Комментарии
3
Yuri_SPb
1 час
Очередное усиление слежки.
280896530
2 часа
Уровень способностей ИИ всегда находится на уровне интеллектуальных способностей самого тупого программиста поддерживающего его функционал. Это уже аксиома. Если VK собирается стрельнуть себе в ногу, то вперед... Ведь иметь в штате нормальных спецов а не кучу менеджеров, нынче модно в РФ.
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