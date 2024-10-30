Сервис VK планирует защититься от DDoS-атак с помощью анализа поведения пользователей

Сервис VK запускает собственную систему защиту от DDoS-атак. Она будет построена на анализе активности пользователей. Защищать платформу от нежелательных ботов будет искусственный интеллект. Об этом 30 октября сообщает «Коммерсантъ».

Планируется, что модели ИИ займутся выявлением реальных подъемов пользовательской активности и трафиком, который создают вредоносные боты.

Систему защиты хотят запустить до конца текущего года в проектах Mail, «VK Видео», «Дзен», ОК и других.

«Ранее они защищались комплексом решений, включая продукты вендоров информационной безопасности (ИБ)», — уточнил «Ъ».