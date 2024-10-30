В Петербурге задержан мужчина, рассылавший интимные фото девочек

В Петербурге задержан 27-летний уроженец Якутии, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера. Оперативникам он признался, что слал фотографии детей интимного характера, сообщает 30 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Задержан за распространение порнографии. Я отправлял… Фотографии девушек. Кому — не помню. Возможно, отправлял [несовершеннолетним], я не помню», — заявил мужчина, уточнив, что признает свою вину и раскаивается в содеянном.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Поводом для задержания стало признание 11-летней девочки из Саранска, которая рассказала полиции, что в январе этого года мужчина написал ей во «ВКонтакте». Содержание этой переписки не приводится, но отправленное было расценено как действия сексуального характера в отношении малолетней.

Личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить, полиция пришла к нему в квартиру на Приморском проспекте. Там у него были изъяты два мобильных телефона, ноутбук, компьютер и 3 жестких диска. Следователям предстоит установить, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.