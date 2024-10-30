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Происшествия В Петербурге инвестор из ОАЭ остался в крови и без миллиона, протянув руку незнакомцу в подворотне

В Петербурге инвестор из ОАЭ остался в крови и без миллиона, протянув руку незнакомцу в подворотне

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1 комментарий

Без малого миллиона рублей лишился сотрудник инвестиционной компании из Дубая, решив приобрести электронную валюту в Петербурге. В Красногвардейском районе у него отобрали наличные, ударив ножом в живот.

Медиков на Магнитогорскую улицу, 53, вызвали накануне в девятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 30 октября. Но 27-летнему гражданину Казахстана требовалась не только их помощь.

Полицейским он рассказал, что работает управляющим в инвестиционной фирме, зарегистрированной в ОЭА, живёт в Дубае. В Петербург приехал летом вместе с женой, остановился в её квартире. В конце октября ему потребовалась электронная валюта, чтобы перевести деньги в Казахстан. Подходящий обменник мужчина нашёл через Telegram, в переписке договорился о встрече.

На Магнитогорскую приехал к восьми часам вечера. Оглянулся, но ожидающих его не увидел. Взгляд зацепился только за машину - она была заведена, но в салоне никого не было. В мессенджере иностранцу подсказали, что нужно уйти с дороги и зайти в арку дома. Там скучали двое славянского вида. Один из них дал понять, что ждут именно обмен.

Иностранец рассказал, что протянул руку, чтобы поздороваться, ему ответили ударом ноги в живот. Пока мужчина пытался вдохнуть, успел получить ещё несколько ударов, в том числе ножом. Нападавшие выпотрошили сумку и забрали 100 тысяч рублей, которые были приготовлены для обмена, а также конверт с 865 тысячи - их мужчина собирался положить на счёт супруги.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о разбое. Пострадавший уехал в больницу с раной живота, которая оказалась непроникающей. Обидчиков он описал как молодых худощавых мужчин. Один был в спортивной куртке, на пуховике второго была надпись «Россия».

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Комментарии
2
4688643952
3 минуты
очередной мамкин криптоинвестор из дубаёв
ixform
3 минуты
в чём проблема купить криптовалюту через телеграм? там есть покупки p2p я на 20 тыщ купил и ничо.. никаких подворотней не встретил чото он врёт этот инвестиционный банкир.. сто тыщ он хотел поменять
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