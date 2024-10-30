В Петербурге инвестор из ОАЭ остался в крови и без миллиона, протянув руку незнакомцу в подворотне

Полицейским он рассказал, что работает управляющим в инвестиционной фирме, зарегистрированной в ОЭА, живёт в Дубае. В Петербург приехал летом вместе с женой, остановился в её квартире. В конце октября ему потребовалась электронная валюта, чтобы перевести деньги в Казахстан. Подходящий обменник мужчина нашёл через Telegram, в переписке договорился о встрече.

На Магнитогорскую приехал к восьми часам вечера. Оглянулся, но ожидающих его не увидел. Взгляд зацепился только за машину - она была заведена, но в салоне никого не было. В мессенджере иностранцу подсказали, что нужно уйти с дороги и зайти в арку дома. Там скучали двое славянского вида. Один из них дал понять, что ждут именно обмен.