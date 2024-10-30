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Происшествия Под Петербургом разоблачили схему легализации 9 миллионов, полученных от наркопроизводства

Под Петербургом разоблачили схему легализации 9 миллионов, полученных от наркопроизводства

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2 комментария

В конце августа сотрудники УФСБ нагрянули в нарколабораторию по производству синтетического наркотика в СНТ «Восток» в Киришском районе — тогда в отдел уехали трое фигурантов по уголовному делу о производстве или сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, внимание правоохранительных органов привлекла схема легализации доходов от этой преступной деятельности. По версии следствия, один из фигурантов использовал криптокошелек для конвертации средств в криптовалюту биткойн, а затем переводил их на банковские карты, оформленные на третьих лиц. В результате таких действий ему удалось легализовать более 9 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В отношении этого фигуранта было возбуждено новое уголовное дело по факту отмывания доходов, полученных преступным путем. Все трое по решению суда находятся под стражей. Правоохранители устанавливают их причастность к другим возможным эпизодам.

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Комментарии
2
VKuser174198221
2 часа
В наркобизнесе в Питере и области вращаются миллиарды...А отчитываются - жалкими копейками...Самим-то не стыдно?
VKuser174198221
2 часа
какие копейки....В наркобизнесе в Питере и области вращаются милиарды....А отчитываются- жалкими копейками.....
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