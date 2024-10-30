«Ауди» устроила коллапс на Садовой, прижавшись к трамваю

Женщина на «Ауди» устроила коллапс на Садовой, 28, напротив Апраксина двора, как раз на участке дорожных работ, сообщает читатель «Фонтанки». Пользователи «Яндекс.Карт» указывали, что перекрыты все полосы.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что автомобиль задел борт попутного вагона. Никто не пострадал. Трамвайное движение встало на три четверти часа — с 7:40 до 8:26. Трамваи перенаправили на Загородный проспект. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.