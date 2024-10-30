«Ауди» устроила коллапс на Садовой, прижавшись к трамваю

Небольшое ДТП перекрыло Садовую улицу в центре Петербурга в час пик утром 30 октября.
Женщина на «Ауди» устроила коллапс на Садовой, 28, напротив Апраксина двора, как раз на участке дорожных работ, сообщает читатель «Фонтанки». Пользователи «Яндекс.Карт» указывали, что перекрыты все полосы.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что автомобиль задел борт попутного вагона. Никто не пострадал. Трамвайное движение встало на три четверти часа — с 7:40 до 8:26. Трамваи перенаправили на Загородный проспект. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.
В целом загруженность дорог Петербурга сегодня в норме и к 9:20 уже снизилась после часа пик до 4 баллов по шкале «Яндекса».
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