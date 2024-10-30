Склад с удобрениями в Долгопрудном тушили много часов, найден погибший

Пожар на складе в подмосковном Долгопрудном тушили около 18 часов и утром 30 октября полностью ликвидировали на 1300 квадратных метрах. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Источник: МЧС России

Источник: МЧС России

Пожар начался вчера около 16 часов. Сначала загорелся склад с удобрениями и садовым инвентарем на 1200 «квадратах», затем огонь перекинулся на соседнее здание.

С пламенем боролись более 60 специалистов и 17 единиц техники. Работу МЧС затрудняло сильное задымление и высокая пожарная нагрузка.