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Происшествия Склад с удобрениями в Долгопрудном тушили много часов, найден погибший

Склад с удобрениями в Долгопрудном тушили много часов, найден погибший

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3 комментария

Пожар на складе в подмосковном Долгопрудном тушили около 18 часов и утром 30 октября полностью ликвидировали на 1300 квадратных метрах. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Пожар начался вчера около 16 часов. Сначала загорелся склад с удобрениями и садовым инвентарем на 1200 «квадратах», затем огонь перекинулся на соседнее здание.

С пламенем боролись более 60 специалистов и 17 единиц техники. Работу МЧС затрудняло сильное задымление и высокая пожарная нагрузка.

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Комментарии
3
282222362
12 минут
Странно, что только один пострадал. Горящие удобрения, это экологическая катастрофа, там и снаряжение пожарных не очень поможет не пострадать во время тушения, не говоря уже об окрестных жителях.
Гость
34 минуты
Слабо как-то тушат....
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