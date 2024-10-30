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Общество Telegram оштрафован на 4 миллиона из-за каналов, где призывали отделить Урал от России

Telegram оштрафован на 4 миллиона из-за каналов, где призывали отделить Урал от России

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9 комментариев

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за то, что тот не удалил нескольких каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным суда, работники прокуратуры выявили каналы с призывами к нарушению территориальной целостности страны и передали информацию в Роскомнадзор. РКН направил уведомления о нарушении владельцу мессенжера Telegram Messenger Inc., но информация в течение суток (то есть в установленный законом срок) не была удалена.

Среди каналов, которые требовалось удалить, были несколько таких, где жителей Урала призывали к выходу из состава РФ, а также каналы с пропагандой ультраправых идей с призывами поддерживать ВСУ.

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Комментарии
9
Torres
2 часа
а чем эта информация отличается от призывов в 2014 году отделить Луганскую и Донецкую область от Украины? по-моему все идентично. а если идентично, то какие-то двойные стандарты наблюдаются.
Заливщик голосовых планок
1 час
Правильно оштрафовали! Ибо, не за отделение нужно трещать, а за демаркацию границ с кетаем! :)
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