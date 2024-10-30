Telegram оштрафован на 4 миллиона из-за каналов, где призывали отделить Урал от России

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за то, что тот не удалил нескольких каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным суда, работники прокуратуры выявили каналы с призывами к нарушению территориальной целостности страны и передали информацию в Роскомнадзор. РКН направил уведомления о нарушении владельцу мессенжера Telegram Messenger Inc., но информация в течение суток (то есть в установленный законом срок) не была удалена.

Среди каналов, которые требовалось удалить, были несколько таких, где жителей Урала призывали к выходу из состава РФ, а также каналы с пропагандой ультраправых идей с призывами поддерживать ВСУ.