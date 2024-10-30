Задержаны подозреваемые в кражах денег с карт участников СВО. Они работали на пунктах отбора на службу

Подозреваемые в серии краж денег с банковских карт участников СВО задержаны во Владимирской области оперативниками ГУУР МВД, УМВД и сотрудниками ФСБ. Трое жителей области — работники пункта отбора на военную службу. Об этом 30 октября сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, потерпевшие — это граждане, которые подписывали контракты с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. Сотрудники пункта отбора, оформляя документы, по информации правоохранителей, присваивали сим-карту, которую должны были выдать контрактнику вместе с привязанной к ее номеру зарплатной картой. Так они получали возможность управлять счетами военнослужащих и похищали начисляемые им выплаты. Установлено пять эпизодов с общим ущербом свыше 11 млн рублей. При силовой поддержке Росгвардии у задержанных изъяты деньги, телефоны, документы и другие предметы, выступающие как доказательствл.

«Следователями СУ УМВД России по г. Владимиру возбуждено пять уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ», — отмечается в сообщении.