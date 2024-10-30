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Общество Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» вышел на орбиту

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» вышел на орбиту

720
5 комментариев

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами успешно выведен на орбиту и направляется к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Интерфакс».

Запуск осуществили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Ф». Примерно через 6,5 часа корабль должен состыковаться со станцией. Тайконавты сменят на орбите действующий экипаж, который прибыл сюда 25 апреля.

Всего тайконавты будут работать на станции около шести месяцев — до конца апреля или начала мая следующего года.

Китайская космическая станция находится на орбите на высоте около 400 км. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 час
судя по видео из этой жестянки земля плоская... хе-хе.
Гость
50 минут
У них чего,своя МКС,с блекджеком и ...?
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