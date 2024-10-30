Когда оживают сказки. Какие события готовит Краснодарский край для туристов в межсезонье

Туристов из Петербурга и Ленинградской области ждут в Краснодарском крае на праздниках и фестивалях, которые пройдут осенью и зимой.

Гурманов порадует «ХамсаФест» в Новороссийске. Он будет проходить с 1 по 4 ноября на 9 локациях города-героя. Фермерский дворик с продукцией производителей со всей России, винное шале, устричный бар, Всероссийская ярмарка ремесленников, детская и спортивная площадки уже готовы принимать гостей. На фестивале можно будет посетить мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы от лучших черноморских поваров: всех желающих научат, как сделать из хамсы форшмак, тар-тар, брускетту, винегрет и даже плов.

Любителей искусства в конце ноября — начале декабря приглашают в Краснодар. В главном выставочном зале города откроются выставка живописи, графики и скульптуры Союза художников России и «Фотокруг» — экспозиция работ объединения фотографов Юга. Темой этой выставки станут «Городские истории». Рассматривая фотографии, запечатлевшие детали жизни десятков больших и маленьких городов края, северные гости смогут постичь душу жителей южных широт.

Источник: пресс-центр администрации Краснодарского края







Конечно, весь декабрь и январь в крае будут проходить под знаком новогодней елки. В Сочи по традиции будут выбирать народного Деда Мороза. Специальную программу готовит Южная резиденция зимнего волшебника на горе Большой Ахун. Во всех городах пройдут яркие праздничные представления. Кстати, в это время в Сочи имеет смысл приехать в том числе за дарами кубанской земли к новогоднему столу и подарками: с 19 по 22 декабря в городе пройдут ярмарки «Кубань-2024» и «Рождественский базар». А в Краснодаре для гостей, приезжающих с семьями, приготовили выставку подвижных моделей героев русских сказок и советских мультфильмов, которая будет работать до конца февраля.