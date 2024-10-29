На перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы столкнулись курьер и легковушка

Источник: читатель «Фонтанки»

В Приморском районе на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы вечером во вторник, 29 октября, произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде и легковушки. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам очевидца, около 19:25 он увидел на месте ДТП несколько автомобилей скорой помощи и лежащего на асфальте курьера.



В петербургской полиции нам рассказали, что курьер на своем электровелосипеде, предположительно, ехал на красный свет и въехал в боковую часть автомобиля. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.