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Происшествия На перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы столкнулись курьер и легковушка

На перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы столкнулись курьер и легковушка

1 296
3 комментария

В Приморском районе на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы вечером во вторник, 29 октября, произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде и легковушки. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам очевидца, около 19:25 он увидел на месте ДТП несколько автомобилей скорой помощи и лежащего на асфальте курьера.

В петербургской полиции нам рассказали, что курьер на своем электровелосипеде, предположительно, ехал на красный свет и въехал в боковую часть автомобиля. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии
3
111111111111118
1 час
Курьер - это вид транспорта или сексуальная ориентация?
265104022
55 минут
Курьер-это чудик, уверовавший в бессмертие, при скоростном выезде на зебру из мёртвой зоны и в сумерках...
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