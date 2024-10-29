На Адмиралтейских верфях заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

В торжественной церемонии накануне Дня судостроителя, который отмечается 30 октября, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров и Татьяна Фролова — вдова Ивана Фролова, известного океанолога, в честь которого и названо новое судно. Он в течение двух десятилетий возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

«Сегодня мы закладываем крупнейшее исследовательское судно в мире, новый флагман нашего полярного флота. Это большое и знаменательное событие для всех российских учёных-полярников», — сказал Александр Беглов. На Адмиралтейских верфях уже построено уникальное научно-исследовательское судно — платформа «Северный полюс».

Поднять флаг «Иван Фролов» должен в 2028 году, после чего, по словам Дмитрия Патрушева, судно должно стать флагманом Росгидромета и обеспечить бесперебойную работу полярных станций — 5 круглогодичных и 5 полевых баз в Антарктике.

При строительстве флагмана будут использованы все передовые отечественные разработки. На 165-метровом судне смогут разместиться до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолёта и вертолётная площадка. Оно сможет высаживать экспедицию на лёд или необорудованный берег с двух бортов, а также выполнять погрузку и разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 тонн на расстояние более 25 метров от борта.