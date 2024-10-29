Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

ю-з.

 763мм 70%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Город Технологии На Адмиралтейских верфях заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

На Адмиралтейских верфях заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

«Иван Фролов» должен через 6 лет заменить флагман российского исследовательского флота — судно «Академик Федоров» — и проработать не менее 30 лет.

1 053
Написать комментарий

В торжественной церемонии накануне Дня судостроителя, который отмечается 30 октября, приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров и Татьяна Фролова — вдова Ивана Фролова, известного океанолога, в честь которого и названо новое судно. Он в течение двух десятилетий возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

1 из 4

«Сегодня мы закладываем крупнейшее исследовательское судно в мире, новый флагман нашего полярного флота. Это большое и знаменательное событие для всех российских учёных-полярников», — сказал Александр Беглов. На Адмиралтейских верфях уже построено уникальное научно-исследовательское судно — платформа «Северный полюс».

Поднять флаг «Иван Фролов» должен в 2028 году, после чего, по словам Дмитрия Патрушева, судно должно стать флагманом Росгидромета и обеспечить бесперебойную работу полярных станций — 5 круглогодичных и 5 полевых баз в Антарктике.

При строительстве флагмана будут использованы все передовые отечественные разработки. На 165-метровом судне смогут разместиться до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолёта и вертолётная площадка. Оно сможет высаживать экспедицию на лёд или необорудованный берег с двух бортов, а также выполнять погрузку и разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 тонн на расстояние более 25 метров от борта.

Губернатор также сообщил, что на петербургских верфях сегодня строится около 60 судов и кораблей. В частности, атомные ледоколы на Балтийском заводе. Для работы в Арктической зоне специалистов готовят 40 петербургских научно-образовательных центров.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20