В Ленобласти кабанчик выбежал под поезд. Машинисту пришлось экстренно затормозить

Несчастный случай с диким кабаном произошел на железной дороге в Ленинградской области ранним утром 28 октября. Детали рассказала транспортная полиция по СЗФО.
Кабанчик выбежал на пути около шести утра на 96-м км перегона Любань — Бабино. Машинист начал экстренно тормозить состав, однако наезда на дикое животное избежать не удалось: тормозной путь был слишком коротким.
Сейчас сотрудники линейного управления МВД России по Петербургу проводят проверку.
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