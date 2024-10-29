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Происшествия В Ленобласти кабанчик выбежал под поезд. Машинисту пришлось экстренно затормозить

В Ленобласти кабанчик выбежал под поезд. Машинисту пришлось экстренно затормозить

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7 комментариев

Несчастный случай с диким кабаном произошел на железной дороге в Ленинградской области ранним утром 28 октября. Детали рассказала транспортная полиция по СЗФО.

Кабанчик выбежал на пути около шести утра на 96-м км перегона Любань — Бабино. Машинист начал экстренно тормозить состав, однако наезда на дикое животное избежать не удалось: тормозной путь был слишком коротким.

Сейчас сотрудники линейного управления МВД России по Петербургу проводят проверку.

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Комментарии
7
VKuser15335355
1 час
Зачем из за кабанчика то тормозить? Могли бы и люди пострадать при экстренном торможении...
Игoрь
1 час
- Четвёртый раз гоним этого кабанчика мимо Его Высочества, а Его Высочество, извините за выражение, мажет и мажет! Прикажете прогнать пятый раз? - Нет! Неудобно. Он его уже запомнил в лицо. - Кто кого? - Герцог кабанчика!
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