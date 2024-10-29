В Ленобласти кабанчик выбежал под поезд. Машинисту пришлось экстренно затормозить

Несчастный случай с диким кабаном произошел на железной дороге в Ленинградской области ранним утром 28 октября. Детали рассказала транспортная полиция по СЗФО.

Кабанчик выбежал на пути около шести утра на 96-м км перегона Любань — Бабино. Машинист начал экстренно тормозить состав, однако наезда на дикое животное избежать не удалось: тормозной путь был слишком коротким.