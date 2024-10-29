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Власть Путин подписал закон об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

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5 комментариев

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов на территорию России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно подписанному документу, за провоз в Россию вирусов, токсинов, биоагентов предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. При этом за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Новые нормы внесли в статью 226.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за контрабанду ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и прочего вооружения. Перечень патогенных биологических агентов утверждается правительством РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил принятие законопроекта «необходимостью обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», а вице-спикер Ирина Яровая добавила, что «перемещение в Россию вирусов и патогенов» надлежит приравнять к «перемещению возможного потенциального оружия».

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Путин Закон Провоз патогенов Токсины Биоагенты Вирус Ответственность
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Комментарии
5
В_Ф
15 минут
Раньше было можно??
Отец Родной
18 минут
Теперь будет налог на сопли?
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