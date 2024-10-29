Путин подписал закон об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов на территорию России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно подписанному документу, за провоз в Россию вирусов, токсинов, биоагентов предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. При этом за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.