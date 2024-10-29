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Общество Путин призвал следить, чтобы справки о диспансеризации и сдаче ГТО «не покупали за три копейки»

Путин призвал следить, чтобы справки о диспансеризации и сдаче ГТО «не покупали за три копейки»

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8 комментариев

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поощрять людей, которые заботятся о своем здоровье и регулярно занимаются спортом. И в то же время призвал следить за тем, чтобы справки о диспансеризации и сдаче норм ГТО не покупали ради налогового вычета.

«Здесь надо очень внимательно следить знаете за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» 29 октября.

«Надо отладить эту систему», — подчеркнул президент, говоря о налоговых поощрениях. С 2025 года для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), будут установлены налоговые вычеты. Об этом Путин заявлял еще в послании Федеральному собранию в феврале этого года.

Выступая на конгрессе, Путин отметил, что профилактика заболеваний — очень важная тема, которая охватывает широкий круг задач, и их можно решать только при активном участии самих граждан. А для этого нужно «настойчиво и последовательно» сформировать у них стремление заниматься спортом и проходить плановые обследования.

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ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Здравоохранение Нормы ГТО Диспансеризация Налоговые вычеты
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Комментарии
8
Игорь Протасов
39 минут
ГТО - это готов к труду и обороне имущества Тимченко и Ротенбергов? :-)
В_Ф
45 минут
Заголовок статьи - автору респект!! Не должно это стоить так дёшево!
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