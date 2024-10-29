Путин рассказал, до скольких лет должны жить россияне

Продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а в будущем превысить 80 лет. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

«Продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+. <…> Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах, где она отстает от средней по стране», — подчеркнул глава государства. Он также отметил, что на данный момент мужчины в России живут меньше, чем женщины.

Помимо этого Путин заявил, что на данный момент в РФ фиксируется минимальная смертность среди младенцев.

«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность — четыре случая на тысячу родившихся живыми», — подчеркнул Владимир Путин.

О продолжительности жизни в России президент говорил также во время послания Федеральному собранию. В феврале текущего года Путин заявил, что Россия смогла вернуться к допандемийным показателям по продолжительности жизни.