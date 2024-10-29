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Происшествия Трамвай влетел в магазин электроники в центре Осло. Четыре человека ранены

Трамвай влетел в магазин электроники в центре Осло. Четыре человека ранены

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6 комментариев

Трамвай влетел в магазин электроники Eplehuset в центре Осло во вторник, 29 октября. В ДТП пострадали четыре человека, включая водителя транспорта, сообщает NRK.

По словам очевидцев, трамвай двигался с высокой скоростью, после чего сошел с рельсов и протаранил стеклянный фасад магазина. Пассажиры смогли эвакуироваться из транспорта самостоятельно. 

«Я видел, как трамвай очень быстро въехал в здание, я также услышал сильный взрыв. Пыли было столько, что мы почти ничего не видели. Мы видели много плачущих взрослых и детей», — рассказал курьер, который оказался свидетелем аварии в центре норвежской столицы.

Причины ДТП еще не установлены. По информации местной полиции, на данный момент в статусе подозреваемого находится водитель. 

Сейчас территория у магазина Eplehuset оцеплена. Кроме того, во всем районе рядом с местом происшествия отключено электричество. Люди из здания, в которое влетел трамвай, эвакуированы.

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Комментарии
6
Волан де Морг
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Леошид Турист
1 час
Петров и Боширов?
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