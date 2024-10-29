Трамвай влетел в магазин электроники в центре Осло. Четыре человека ранены

Трамвай влетел в магазин электроники Eplehuset в центре Осло во вторник, 29 октября. В ДТП пострадали четыре человека, включая водителя транспорта, сообщает NRK.

По словам очевидцев, трамвай двигался с высокой скоростью, после чего сошел с рельсов и протаранил стеклянный фасад магазина. Пассажиры смогли эвакуироваться из транспорта самостоятельно.

«Я видел, как трамвай очень быстро въехал в здание, я также услышал сильный взрыв. Пыли было столько, что мы почти ничего не видели. Мы видели много плачущих взрослых и детей», — рассказал курьер, который оказался свидетелем аварии в центре норвежской столицы.

Причины ДТП еще не установлены. По информации местной полиции, на данный момент в статусе подозреваемого находится водитель.

Сейчас территория у магазина Eplehuset оцеплена. Кроме того, во всем районе рядом с местом происшествия отключено электричество. Люди из здания, в которое влетел трамвай, эвакуированы.