В России могут увеличить штрафы для работодателей за отказ трудоустраивать инвалидов

Работодателям, которые не будут создавать и выделять рабочие места для инвалидов, а также будут отказываться принимать их на работу, придется заплатить штраф. Для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, которые не захотят по какой-то причине трудоустраивать инвалидов, могут заплатить от 50 до 100 тысяч рублей в качестве штрафа.