В России могут увеличить штрафы для работодателей за отказ трудоустраивать инвалидов

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, согласно которым для работодателей, отказывающихся трудоустраивать инвалидов, увеличат штрафы. Об этом 29 октября сообщили на сайте Государственной думы РФ.
Работодателям, которые не будут создавать и выделять рабочие места для инвалидов, а также будут отказываться принимать их на работу, придется заплатить штраф. Для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, которые не захотят по какой-то причине трудоустраивать инвалидов, могут заплатить от 50 до 100 тысяч рублей в качестве штрафа.
Соответствующие поправки собираются внести в статью 5.42 КоАП РФ. На данный момент работодателям, отказывающимся брать на работу инвалидов, грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.
«По данным Росстата, с 2016-го по 2022 год число работающих инвалидов снизилось почти на один миллион человек», — уточнили в пояснительной записке.
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