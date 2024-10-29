Дорожники ждут мокрый снег и «минус» на КАД и федеральных трассах в ближайшие дни

Подрядные организации, которые обслуживают КАД Петербурга и федеральные трассы Ленобласти, работают в режиме повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями, сообщает 29 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 октября в Ленобласти ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные, а местами и с мокрым снегом. Днем будет сильный ветер — до 15-20 м/с. А ночью температура может перейти через ноль. Ночные перепады ожидают от -2 до +3 градусов, днем при этом будет от +4 до +9 градусов.

В четверг, 31 октября, обещают небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, и такие же ночные перепады температуры. Днем уже будет холоднее — от нуля до +5 градусов. Ветер стихнет до 7-18 м/с. А в пятницу, 1 ноября, местами по Ленобласти синоптики обещают сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

В дорожном управлении призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать опасных маневров и выбирать безопасную скорость. Работе дорожной техники просят не мешать. Кроме того, перед выездом рекомендуют проверять техническое состояние своей машины, чтобы заранее выявить возможные неисправности.

В Петербурге 30 октября тоже ждут непогоду. Синоптики прогнозируют сильный ветер.