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Авто Город Дорожники ждут мокрый снег и «минус» на КАД и федеральных трассах в ближайшие дни

Дорожники ждут мокрый снег и «минус» на КАД и федеральных трассах в ближайшие дни

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на трассах в Ленинградской области. Кроме сильного ветра, в последние дни октября и начале ноября в регионе ждут мокрый снег и ночной «минус».

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2 комментария

Подрядные организации, которые обслуживают КАД Петербурга и федеральные трассы Ленобласти, работают в режиме повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями, сообщает 29 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 октября в Ленобласти ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные, а местами и с мокрым снегом. Днем будет сильный ветер — до 15-20 м/с. А ночью температура может перейти через ноль. Ночные перепады ожидают от -2 до +3 градусов, днем при этом будет от +4 до +9 градусов.

В четверг, 31 октября, обещают небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, и такие же ночные перепады температуры. Днем уже будет холоднее — от нуля до +5 градусов. Ветер стихнет до 7-18 м/с. А в пятницу, 1 ноября, местами по Ленобласти синоптики обещают сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

В дорожном управлении призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать опасных маневров и выбирать безопасную скорость. Работе дорожной техники просят не мешать. Кроме того, перед выездом рекомендуют проверять техническое состояние своей машины, чтобы заранее выявить возможные неисправности.

В Петербурге 30 октября тоже ждут непогоду. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

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Ленинградская область Непогода Мокрый снег
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Пока еще дни не наполнены статьями о плохой уборке снега .... но этих дней остается всё меньше и меньше ...
Гость
1 час
😡Конечно же никто не будет готов к очистке города от снега!😡
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