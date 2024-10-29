Под Тулой мужчину обвиняют в убийстве подруги из-за плохого минета

Житель Тульской области убил свою знакомую во время секса. Причиной стали зубы, которые пришлись не к месту. Об уголовном деле накануне сообщили в региональном Следственном управлении.

Трагедия произошла в городе Плавске. СУ СК уточняет, что местный житель в результате вспыхнувшего конфликта избил подругу, в результате чего та умерла от черепно-мозговой травмы. Местный портал «Тульские новости», в свою очередь, добавляет, что причиной агрессии стали зубы женщины. По одной из версий, дама укусила любовника во время оральных ласк за половой член. По другой — отомстила таким образом за отказ от секса. В тонкостях отношений убитой и фигуранта разбираются следователи.