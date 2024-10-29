Минобороны: ВС РФ взяли под контроль город Селидово в ДНР

Ведомство также рассказало о взятии под контроль населенного пункта Горняк в ДНР. Вместе с этим нанесено поражение сразу нескольким бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 500 военнослужащих, технику, орудие и несколько гаубиц, добавили в пресс-службе МО РФ.

В понедельник, 28 октября, Минобороны сообщало об взятии группировкой «Центр» населенного пункта Цукурино в ДНР. Также ВС РФ отразили здесь 11 контратак штурмовых групп семи бригад ВСУ. Противник за сутки потерял более 520 военнослужащих, три автомобиля, две бронированные машины, три гаубицы и два орудия, добавили в МО.