Россияне в следующем году смогут забрать до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

В 2025 году граждане РФ смогут рассчитывать на единоразовое получение до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В материале отмечается, что речь идет о деньгах, замороженных в 2014 году. Средства можно забрать как одной выплатой, так и получать в качестве ежемесячной доплаты к пенсии.

В 2024 году изменилась методика расчета выплаты. До июля потолок вычислялся из пяти процентов от пенсии. Но после его начали рассчитывать исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера. Накопления получится забрать разом, если сумма не превышает 351 тысяч рублей, пишет СМИ.