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Город Строительство Новую школу в Пушкинском районе сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года

Новую школу в Пушкинском районе сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года

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До конца года в Пушкинском районе будет сдана новая школа с двумя бассейнами. Это уже второе среднее общеобразовательное учреждение, построенное в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах».

Как сообщили в компании-застройщике «Терминал-Ресурс», хотя изначально планировалось сдать объект в марте 2025 года, здание школы было построено досрочно, а сейчас началась итоговая проверка государственного строительного надзора. После того как ввод в эксплуатацию завершится, школу передадут в дар городу.

В новой школе смогут учиться 825 человек. Это четырехэтажное здание с двумя бассейнами, спортивным и актовым залом, а также площадками для отдыха и занятий спортом. Так, в спортивной зоне здесь находятся футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, полоса препятствий, гимнастическая площадка, площадка для прыжков высоту, дорожка для прыжков в длину.

Школа построена в локации на въезде в Пушкин, где строятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Здесь уже проживает около 13 тыс. человек, а всего, согласно градостроительному плану, будет жить 40–50 тыс. человек. Помимо жилья, застройщик также возводит социальную и коммерческую инфраструктуру, улично-дорожную сеть. Так, здесь уже введены в эксплуатацию три детских сада и школа на 550 учеников.

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