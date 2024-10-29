Новую школу в Пушкинском районе сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года

До конца года в Пушкинском районе будет сдана новая школа с двумя бассейнами. Это уже второе среднее общеобразовательное учреждение, построенное в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах».



Как сообщили в компании-застройщике «Терминал-Ресурс», хотя изначально планировалось сдать объект в марте 2025 года, здание школы было построено досрочно, а сейчас началась итоговая проверка государственного строительного надзора. После того как ввод в эксплуатацию завершится, школу передадут в дар городу.

Источник: компания «Терминал-Ресурс»







В новой школе смогут учиться 825 человек. Это четырехэтажное здание с двумя бассейнами, спортивным и актовым залом, а также площадками для отдыха и занятий спортом. Так, в спортивной зоне здесь находятся футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, полоса препятствий, гимнастическая площадка, площадка для прыжков высоту, дорожка для прыжков в длину.