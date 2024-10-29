Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов президента

После завершения президентских выборов в США раскроется «маленький секрет». Такое заявление сделал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, передает New York Times (NYT) 29 октября.

Во время выступления перед сторонниками в нью-йоркском спортивном комплексе Мэдисон-сквер-Гарден Трамп обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону со словами, что с их «секретом» они добьются успеха в палате представителей.

«Наш маленький секрет имеет большое влияние. У нас есть маленький секрет — мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится», — с усмешкой указал кандидат в президенты США. Заявление вызвало настороженность среди демократов.

Раскрыть детали секрета политик отказался. При этом издание указывает, что речь может идти о сценарии, при котором Джонсон будет мешать утверждению итогов выборов, если победу одержит Камала Харрис.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Голосовать американцы будут за одного из двух кандидатов: Камалу Харрис от демократов или Дональда Трампа от республиканцев. Резиденцию американского лидера в Вашингтоне уже начали окружать дополнительным двухметровым забором. Усиленные меры безопасности, по данным РИА, сохранятся до инаугурации нового главы государства 20 января.