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Общество Внуку народного артиста Ильи Резника угрожают расправой

Внуку народного артиста Ильи Резника угрожают расправой

2 239
8 комментариев

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за угроз в адрес внука народного артиста Ильи Резника. Его оскорбляют по национальному признаку, отмечает пресс-служба СК 29 октября.

Оскорблениям внук известного артиста подвергается со стороны целой группы сверстников. Отец юноши сообщил, что, когда его сын дал отпор, угрозы уже начали поступать в адрес семьи.

Как сообщало издание StarHit, конфликт между внуком популярного артиста и однокурсниками длится несколько месяцев. Юноше придумывают оскорбительные прозвища, шутят над ним. Внук терпел до встречи на улице, пока однажды не дал обидчику пощечину, после чего и начались угрозы. Студенты заявили, что «пробили адрес» внука Резника, а один из них сообщил, что «заказал» юношу.

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Комментарии
9
Snow*
40 минут
очень содержательная новость без содержания
VKuser1708951
21 минута
Интересно узнать национальность стаи угрожавших и уточнить их право пребывания в нашей стране. И что-то у меня есть подозрение, что эти "стайные" учатся за наш госсчет будучи гражданами другой страны...
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