Внуку народного артиста Ильи Резника угрожают расправой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за угроз в адрес внука народного артиста Ильи Резника. Его оскорбляют по национальному признаку, отмечает пресс-служба СК 29 октября.

Оскорблениям внук известного артиста подвергается со стороны целой группы сверстников. Отец юноши сообщил, что, когда его сын дал отпор, угрозы уже начали поступать в адрес семьи.

Как сообщало издание StarHit, конфликт между внуком популярного артиста и однокурсниками длится несколько месяцев. Юноше придумывают оскорбительные прозвища, шутят над ним. Внук терпел до встречи на улице, пока однажды не дал обидчику пощечину, после чего и начались угрозы. Студенты заявили, что «пробили адрес» внука Резника, а один из них сообщил, что «заказал» юношу.