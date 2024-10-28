На стройплощадке в Москве произошел пожар. Полыхает лабиринт из бытовок

В Москве на Волоколамском шоссе загорелись 12 бытовок, расположенные на строительной площадке в районе ЖК City Bay. Об этом вечером 28 октября сообщает МЧС.

Изначально площадь возгорания оценили в 150 квадратных метров, но позднее она увеличилась до 200. По данным МЧС, из бытовок вынесли 10 газовых и 3 кислородных баллона. На опубликованном службой видео можно заметить, как пожарные тушат огонь в бытовках, выстроенных подобно лабиринту.

Источник: МЧС

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.

Источник: Прокуратура Москвы







В 23:50 огонь удалось локализовать. О пострадавших не сообщалось. К часу ночи 29 октября пожар удалось полностью потушить.