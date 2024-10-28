Студенты ВШЭ займутся плетением маскировочных сетей

На базе Высшей школы экономики открывается цех по плетению маскировочных сетей. Об этом 28 октября сообщает студенческое патриотическое движение «Белый ворон», которое выступило инициатором проекта.

«Совсем скоро каждый сможет внести свой непосредственный вклад в грядущую победу и помочь сохранить жизни нашим военнослужащим», — говорится в телеграм-канале движения.

Отмечается, что под эти цели выделено помещение в корпусе вуза на Старой Басманной, 21/4, но сначала молодым людям надо привести его в порядок, чем они и планируют заняться 2 ноября.

Движение «Белый ворон» называет себя Всероссийским. Как следует из его страницы во «ВКонтакте», у него есть филиал в Петербурге. В соцсетях сказано, что движение создано в том числе с целью консолидации патриотически настроенной молодежи, поддержки Вооруженных сил РФ, участия в процессе военно-патриотического воспитания школьников. Оно проводит сборы на гуманитарную помощь.