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Общество Студенты ВШЭ займутся плетением маскировочных сетей

Студенты ВШЭ займутся плетением маскировочных сетей

1 686
20 комментариев

На базе Высшей школы экономики открывается цех по плетению маскировочных сетей. Об этом 28 октября сообщает студенческое патриотическое движение «Белый ворон», которое выступило инициатором проекта.

«Совсем скоро каждый сможет внести свой непосредственный вклад в грядущую победу и помочь сохранить жизни нашим военнослужащим», — говорится в телеграм-канале движения.

Отмечается, что под эти цели выделено помещение в корпусе вуза на Старой Басманной, 21/4, но сначала молодым людям надо привести его в порядок, чем они и планируют заняться 2 ноября.

Движение «Белый ворон» называет себя Всероссийским. Как следует из его страницы во «ВКонтакте», у него есть филиал в Петербурге. В соцсетях сказано, что движение создано в том числе с целью консолидации патриотически настроенной молодежи, поддержки Вооруженных сил РФ, участия в процессе военно-патриотического воспитания школьников. Оно проводит сборы на гуманитарную помощь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Белый ворон ВШЭ Маскировочные сети
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Комментарии
20
Отец Родной
1 час
Если нет экономики, чем ещё заняться то ))))))
Евгений СПб
1 час
«Совсем скоро каждый сможет внести свой непосредственный вклад в грядущую победу и помочь сохранить жизни нашим военнослужащим» ))))))))))))))))) Это очень смешно)))))
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