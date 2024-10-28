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Общество Байден досрочно проголосовал на выборах. Для этого ему пришлось отстоять в очереди

Байден досрочно проголосовал на выборах. Для этого ему пришлось отстоять в очереди

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2 комментария

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства на участке в Нью-Касле, штат Делавэр, простоял в очереди с другими избирателями почти 40 минут. Об этом 28 октября сообщает CNN.

Байден прибыл на избирательный участок с полной свитой своих помощников, членов Секретной службы и журналистов, но «прежде чем войти в избирательный участок, чтобы проголосовать, он был просто еще одним гражданином» отмечает канал. На вопрос о том, был ли момент голосования для него и радостен и печален (несколько месяцев назад в бюллетене должно было стоять его имя), президент ответил: «Только радость».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Между тем, на президентских выборах в США досрочно проголосовали уже более 43 миллионов человек из 60 зарегистрировавшихся (42% зарегистрированных демократов и 40% республиканцев). Голосование проходит очно и по почте.

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Джо Байден Досрочное голосование Выборы в США
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Комментарии
2
Су Люк Ын
5 минут
товарищи, Все делаем правильный Выбор! голосуем Сердцем! наша Камал очка!
Artimenga
4 минуты
Секретная служба организовала флэш-моб очередь... Байдена присоединился к очереди, думая что она за мороженным... В течении 30 минут секретная служба пыталась разубедить Байдена в обратном, пришлось срочно развернуть очередь в избирательный участок по соседству и достать для старика мороженное.
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