На трассе в Удмуртии столкнулись и загорелись грузовик и легковушка. Есть погибшие

На трассе Воткинск — Кельчино в Удмуртии 28 октября столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. Об этом сообщает МЧС.

Источник: МЧС







По предварительной информации, погибло 3 человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель грузовой «Газели» также получил травмы, но госпитализация не потребовалась. Пожарные МЧС России потушили загоревшиеся авто, но от грузовика остался лишь обгоревший каркас, а от легковушки — смятый кузов.

Источник: МЧС







По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.