Выдавать мигрантам сертификаты о знании русского языка смогут только учреждения из перечня правительства

Депутаты Госдумы предлагают предоставить возможность выдавать мигрантам сертификаты о знании русского языка, истории и законов страны только государственным учреждениям, которые должны быть включены в установленный правительством перечень. Такую поправку ко второму чтению внесли в законопроект о запрете передавать проведение экзамена для иностранцев третьим лицам.

«После первого чтения подготовили поправки: предлагаем установить, что сертификат [о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне] смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен», — цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.

29 октября на пленарном заседании нижней палаты парламента депутаты планируют рассмотреть во втором чтении четыре законопроекта по противодействию незаконной миграции. «Не исключаю, что если не будет большого количества поправок, то сможем рассмотреть их и в третьем чтении», — отметил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Среди этих документов будет и законопроект, запрещающий передавать третьим лицам права и обязанности по организации и проведению экзаменов для мигрантов. Также парламентарии рассмотрят проект, согласно которому, если преступление совершил незаконно находящийся на территории России человек, это будет обстоятельством, отягчающим наказание. Кроме того, наказание планируют ужесточить за подделку документов, преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев, а также хотят ввести внесудебную блокировку ресурсов, которые предлагают воспользоваться такими услугами.

По словам Володина, весь пакет законопроектов по противодействию незаконной миграции планируется принять до середины ноября.