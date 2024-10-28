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Авто Утром дождь, вечером пробки. На дорогах Петербурга необычно плотно

Утром дождь, вечером пробки. На дорогах Петербурга необычно плотно

Дороги Петербурга к началу вечернего часа пик 28 октября застряли в 7-балльных пробках. Особенно плотно на юге города и на Петроградской стороне.

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По данным «Яндекс.Пробок», семи баллов пробки в Петербурге достигли ближе к шести часам вечера. Для вечера понедельника это на 1 балл больше обычного. И в ближайшие два часа ситуация лучше не станет.

Одна из самых крупных пробок на данный момент зафиксирована на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса. Затор растянулся на 6,1 километра от Ленинградского шоссе до проспекта Просвещения. А одна из наиболее плотных пробок скопилась на Петроградке: Каменноостровский проспект от улицы Рентгена и до Малой Невки окрасился на карте в бордовый цвет вместе с Песочной набережной и еще рядом примыкающих улиц.

Заторы также скопились на Московском проспекте в районе Московских ворот, проспекте Обуховской Обороны между Обводным каналом и Большим Смоленским проспектом, Ивановской улице от проспекта Славы к Володарскому мосту. А на юге города скопились пробки на Софийской улице, Московском и Пулковском шоссе и внешнем кольце КАД.

Обновление:

К 18:45 пробки доросли до 8 баллов.

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