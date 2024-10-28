В Москве нашли мёртвым актёра из сериалов «Глухарь» и «Карпов»

Известный по роли оперативника Юры в сериалах «Глухарь» и «Карпов» актер Юрий Пономаренко скончался в Москве на 50-м году жизни. Тело артиста нашли в его квартире на северо-востоке столицы, пишет 28 октября РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что у Пономаренко обнаружили травму в области затылка, но, предварительно, смерть не носит криминальный характер. По факту случившегося проводится проверка.

Юрий Пономаренко родился в 1975 году. Окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997-го служил в Театре Романа Виктюка. Затем вошел в труппу театра Сцена Мельникова. Фильмография насчитывает 62 работы, среди которых сериалы «Карпов», «Глухарь», «Пятницкий», «Мосгаз» и другие.