В Мурино ввели в эксплуатацию детский сад на 180 мест

Детский сад, расположенный в жилом комплексе «Мурино Space», получил разрешение на ввод в эксплуатацию от комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, сообщили в Группе ЦДС.

Дошкольное учреждение, построенное Группой ЦДС, находится на улице Шоссе в Лаврики, рядом с пятым корпусом жилого комплекса. Общая площадь трехэтажного здания — почти 4,5 тыс. кв. м.

1 из 3 Источник: предоставлено пресс-службой Группы ЦДС

Всего здесь будет работать 12 групп — по 4 на каждом этаже, — которые будут посещать 180 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Также здесь будут залы для музыкальных занятий и физкультуры, отдельные помещения для кружков и для подготовки к школе, а также кабинет логопеда, медицинский блок. В вестибюле предусмотрены помещение для охраны, колясочная и лифт для маломобильных групп населения.