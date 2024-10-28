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Строительство В Мурино ввели в эксплуатацию детский сад на 180 мест

В Мурино ввели в эксплуатацию детский сад на 180 мест

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2 комментария

Детский сад, расположенный в жилом комплексе «Мурино Space», получил разрешение на ввод в эксплуатацию от комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, сообщили в Группе ЦДС.

Дошкольное учреждение, построенное Группой ЦДС, находится на улице Шоссе в Лаврики, рядом с пятым корпусом жилого комплекса. Общая площадь трехэтажного здания — почти 4,5 тыс. кв. м.

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Всего здесь будет работать 12 групп — по 4 на каждом этаже, — которые будут посещать 180 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Также здесь будут залы для музыкальных занятий и физкультуры, отдельные помещения для кружков и для подготовки к школе, а также кабинет логопеда, медицинский блок. В вестибюле предусмотрены помещение для охраны, колясочная и лифт для маломобильных групп населения.

На огороженной территории дети будут гулять на площадках с теневыми навесами, а также заниматься спортом на оборудованных площадках.

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Комментарии
2
282408812
2 часа
ничёсе!!.. неужели на целых 180?!!
Bassbit
1 час
для обеспечения потребностей Жмурино надо построить ещё 20 таких садов
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