В колонии «Белый лебедь» умер маньяк из ростовского «треугольника смерти». Его уговорил признаться психиатр Бухановский

В соликамской колонии особого режима «Белый лебедь» на 54-м году жизни от онкологического заболевания умер маньяк-педофил Роман Бурцев, который действовал в начале 90-х годов на территории Ростовской области. На его счету изнасилования и убийства пяти девочек и одного мальчика в районе города Каменска-Шахтинского. После задержания с маньяком работал известный по делу Андрея Чикатило психиатр Александр Бухановский. В 1997 году суд приговорил Бурцева к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением.

Бурцев умер в тюремной больнице еще в декабре 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. Первым об этом сообщило ростовское издание Donday. Источник 59.RU в правоохранительных органах 28 октября подтвердил информацию. Похоронили преступника на тюремном кладбище.

Первое нападение маньяк совершил еще в 13 лет, затащив в подвал ровесницу. Он успел раздеть девочку, крики которой услышали прохожие и вызвали милицию. Бурцева поставили на учет, и следующие 10 лет он вел обычную жизнь: служил в армии, закончил ПТУ, устроился работать электросварщиком.

В 1993 году маньяк совершил первое нападение на гуляющих 12-летнего мальчика и его семилетнюю сестренку. Мальчика Бурцев убил сразу, ударив его прутом по голове. Девочку маньяк изнасиловал и задушил. Оба тела Бурцев завалил мусором и уехал.

Следующее изнасилование и убийство маньяк совершил в 1994 году, вызвавшись помочь 12-летней девочке найти пропавшего котенка. Он посадил ребенка на мотоцикл, завез на пустырь, расправился над ребенком и спрятал тело.

Через некоторое время Бурцев женился, причем второй раз, у него родился сын, но в 1996 году маньяк снова сорвался. Сначала он напал на девочек 9 и 12 лет, обеих изнасиловал и убил, а уже через две недели его жертвой стала еще одна 12-летняя школьница. Бурцев не знал, как избавиться от тела, и поехал в соседний поселок за лопатой, чтобы закопать ребенка. Там он одолжил инструмент у какой-то женщины. Она хорошо запомнила приметы Бурцева и помогла опознать маньяка.

17 июля 1996 года Бурцев был арестован, но не признавался в преступлениях. Работавшему с Чикатило психиатру Бухановскому удалось убедить Бурцева признаться. От других маньяков Бурцев отличался тем, что крайне тщательно прятал трупы убитых. Все тела, кроме одного, были обнаружены уже после ареста преступника при его содействии. Признан абсолютно вменяемым.

В феврале 1997 года Ростовский областной суд приговорил Бурцева к смертной казни, которая в 1999 году была заменена на пожизненное лишение свободы.