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Общество В тундре под Норильском неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка. Полиция их изъяла

В тундре под Норильском неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка. Полиция их изъяла

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14 комментариев

Сотрудники полиции Норильска обнаружили в тундре 475 бутылок выброшенного алкоголя. Коробки со спиртным забрали для проведения экспертизы. Об этом сообщил краевой главк МВД в понедельник, 28 октября.

Правоохранители вышли на подозрительную партию благодаря видео в Сети, на котором очевидцами запечатлены сотни бутылок. «Полицейские проанализировали видеозапись, размещенную в соцсетях, и установили место происшествия», — говорится в сообщении.

Набитые бутылками коробки нашли в районе базы Урванцева, всю спиртосодержащую жидкость изъяли. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и владельца алкоголя.

Как пишет РИА Новости, в бутылках находился коньяк.

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Комментарии
14
UB5UKO
2 часа
Теперь необходимо изъять соответствующее количество закуски.
Sonata
1 час
"Главк закрыт до окончания экспертизы. Спасибо за понимание"
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