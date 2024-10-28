В тундре под Норильском неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка. Полиция их изъяла

Сотрудники полиции Норильска обнаружили в тундре 475 бутылок выброшенного алкоголя. Коробки со спиртным забрали для проведения экспертизы. Об этом сообщил краевой главк МВД в понедельник, 28 октября.

Правоохранители вышли на подозрительную партию благодаря видео в Сети, на котором очевидцами запечатлены сотни бутылок. «Полицейские проанализировали видеозапись, размещенную в соцсетях, и установили место происшествия», — говорится в сообщении.

Набитые бутылками коробки нашли в районе базы Урванцева, всю спиртосодержащую жидкость изъяли. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и владельца алкоголя.

Как пишет РИА Новости, в бутылках находился коньяк.