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Авто Город В Петербурге и области ждут заморозки. Для КАД и федеральных трасс заготовили 100 тыс. тонн песка и соли

В Петербурге и области ждут заморозки. Для КАД и федеральных трасс заготовили 100 тыс. тонн песка и соли

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3 комментария

Подрядные организации, которые занимаются содержанием КАД Петербурга и федеральных трасс Ленобласти, переведены на зимний режим работы. В ближайшие дни в регионах ожидают заморозки. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для зимней обработки дорог в этом году заготовили 107 тысяч тонн противогололедных материалов, рассказали в дорожном управлении. В основном это песко-соляная смесь, ее запасли 48 тысяч тонн. Также заготовлено 46,2 тысячи тонн соли с антислеживателем и 8,4 тысячи тонн песка. Материалы распределены по 27 производственным базам в разных районах Ленобласти и вблизи петербургской кольцевой.

Для расчистки снега и обработки дорог задействуют 426 единиц техники. 85 машин будут убирать КАД, 341 — федеральные трассы в области. «Все машины оснащены бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM. Это позволяет непрерывно контролировать выполнение работ и передвижение всей техники», — отмечают в Упрдоре.

Водителей, в свою очередь, просят быть особенно внимательными и строго соблюдать ПДД, особенно на участках, где работают дорожные службы. В межсезонье часто растет количество ДТП. В дорожном управлении напоминают, что даже при незначительном похолодании на мостах и путепроводах может возникнуть гололедица, так что не стоит гонять и совершать резкие маневры.

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Комментарии
3
гoсtь
2 часа
Главное больше соли. Для обуви и транспорта... 21 век!
VKuser174198221
1 час
И все равно зима придет неожиданно!
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