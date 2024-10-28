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Происшествия Из-за перевертыша на Пискаревском проспекте образовалась пробка. Видео

Из-за перевертыша на Пискаревском проспекте образовалась пробка. Видео

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Часть Пискаревского проспекта оказалась парализована из-за легковушки, перевернувшейся в среднем ряду. Об этом 28 октября «Фонтанке» сообщили очевидцы произошедшего.

ДТП случилось в понедельник днем около детской библиотеки № 10. Сейчас автомобиль белого цвета лежит на крыше и затрудняет движение другим машинам. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», в 15 часов пробка наблюдается по направлению к железнодорожной станции Пискаревка. Также в бордовый цвет сейчас окрашена второстепенная дорога в этом же направлении. По всей видимости, таким образом автомобили пытаются объехать место аварии.

«Фонтанка» выясняет детали этой аварии.

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Комментарии
1
Генрих Восьмой
1 минута
В руках виртуоза и обычный автомобиль может превратится в летательный аппарат!!!!
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