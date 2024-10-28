Из-за перевертыша на Пискаревском проспекте образовалась пробка. Видео

Часть Пискаревского проспекта оказалась парализована из-за легковушки, перевернувшейся в среднем ряду. Об этом 28 октября «Фонтанке» сообщили очевидцы произошедшего.

Источник: читатель «Фонтанки»

ДТП случилось в понедельник днем около детской библиотеки № 10. Сейчас автомобиль белого цвета лежит на крыше и затрудняет движение другим машинам. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: Яндекс.Карты







Судя по сервису «Яндекс.Карты», в 15 часов пробка наблюдается по направлению к железнодорожной станции Пискаревка. Также в бордовый цвет сейчас окрашена второстепенная дорога в этом же направлении. По всей видимости, таким образом автомобили пытаются объехать место аварии.

«Фонтанка» выясняет детали этой аварии.